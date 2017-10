Roma, arriva Alessandro Cupini: baby fenomeno in campo e sui social

ROMA - Un baby talento per la Roma che verrà. Nella prossima estate Alessandro Cupini, 10 anni, lascerà gli Stati Uniti per sbarcare nell’Academy giallorossa. I video del piccolo fenomeno sono ormai diventati un tormentone sui social: il suo profilo Instagram conta più di 40000 follower. Arriverà in Italia aggirando i regolamenti della FIFA grazie alla doppia nazionalità, vivrà insieme ai genitori, i nonni e la sorella di tre anni. L’italiano? Nessun problema, c’è già in programma l’iscrizione a una scuola internazionale. «Alessandro si allena già a buon livello – ha detto papà Eddie – ma vuole andare in Europa perché è sicuro di poter migliorare. Nel nostro seminterrato ho costruito un campetto per farlo giocare sempre. Lui tutti i giorni mi chiede se può allenarsi, è la sua gioia più grande».