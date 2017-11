Bayern, Rummenigge: «In estate la Juve riscatterà Douglas Costa per 46 milioni»

Juve, Douglas Costa e lo sguardo in conferenza stampa: i social si scatenano ROMA - Douglas Costa può considerarsi un giocatore della Juventus a tutti gli effetti. Lo ha implicitamente annunciato questa sera Karl-Heinz Rummenigge durante l'assemblea generale del Bayern. Il trasferimento del calciatore che i tedeschi presero dallo Shakhtar Donetsk nel 2015 - secondo quanto affermato dall'amministratore delegato dei bavaresi - sarà perfezionato la prossima estate per una somma di 46 milioni di euro. Nel comunicato ufficiale la Juventus quest'estate aveva annunciato l'acquisto «a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018 con un contratto che prevede in corrispettivo di 6 milioni di euro da versare entro sette giorni dal tesseramento e il diritto di opzione (da esercitare entro il 30 giugno 2018) per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore per un corrispettivo di 40 milioni di euro pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di un milione». Un riscatto dunque non obbligatorio ma che verrà completato tra qualche mese.

