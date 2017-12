Roma, Monchi: «Moreno al Betis? Zero possibilità»

ROMA - "Hector Moreno non si tocca". Parole di Monchi, ds della Roma, che blinda il difensore messicano su cui è forte - secondo gli spagnoli di AS - l'interesse del Betis Siviglia. "Ci sono zero possibilità di andare al Betis nel mercato di gennaio. Non non c'è nessuna possibilità - dice Monchi a margine di un premio nella città andalusa -. Siamo molto contenti di Hector alla Roma". Addio Lando Fiorini, sul feretro anche la maglia di Francesco Totti

Monchi ha parlato anche di un ipotetico ritorno al Siviglia: "In questo momento sarebbe ingiusto e poco etico parlare di futuro. Il mio presente è la Roma, il club per il quale sono concentrato al 100%".