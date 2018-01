Napoli fa bis: c'è la svolta per Politano

NAPOLI - Gli avvocati di Napoli e Ajax sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli del passaggio di Younes in azzurro, un colpo da 5 milioni complessivi già fatto, ma evidentemente De Laurentiis non è sazio: perché all’esterno tedesco potrebbe unirsi anche Matteo Politano. Inaspettatamente: ieri il Sassuolo, al cospetto dell’insistenza del giocatore e della possibilità di avere anche il prestito di Ounas, oltre a una congrua somma di euro, ha cominciato a scricchiolare. A valutare seriamente un’operazione che sarebbe probabilmente molto vantaggiosa per tutti: e se alla fine si concretizzerà, il Napoli avrà chiuso i primi due acquisti per oggi e per domani. E per far sì che la lotta scudetto con la Juve e le ambizioni non restino una meteora stagionale, bensì il frutto consolidato di un progetto solido e proiettato al futuro. Napoli, tutti a cena a Pozzuoli: organizza Jorginho

A GENNAIO - E allora, la frenesia degli ultimi giorni di mercato. Caldissimo, nonostante il clima di gennaio, e addirittura sorprendente: dal rifiuto del signor-no Simone Verdi è venuto già fuori l’arrivo anticipato di Younes, ieri ancora ad Amsterdam ma con la valigia pronta e la speranza di sostenere le visite tra oggi e domani a Roma, e nelle prossime ore potrebbe scaturire addirittura il secondo smash sugli esterni. Politano: il signor-sì che sogna il Napoli e non si nasconde.

