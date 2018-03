Calciomercato, Napoli davanti all'Inter per il colpo Torreira

NAPOLI - Il Napoli è in vantaggio sull'Inter per il colpo Torreira, centrocampista e faro della Sampdoria. «L’Inter è molto interessata a Torreira ma abbiamo ricevuto un’offerta dal Napoli e siamo avanti. Il club azzurro si è mosso in anticipo e ci ha fatto una proposta molto interessante», ha detto il manager Pablo Bentancur, uruguayano come il suo assistito. Cinque anni di contratto, senza scendere troppo nei dettagli (un milione e mezzo a scalare) e una clausola da assecondare entro il 15 luglio, per evitare che ci arrivino altri. Servono però 25 milioni di euro per convincere Ferrero e chiudere un affare messo in discesa da Giuntoli e dai suoi 007.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO