Roma, offerta choc del Real Madrid per Alisson

ROMA - Il rilancio della Roma quando l’inverno sta per terminare e domani comincia la primavera rivaluta anche le quotazioni dei giocatori. Sono molti ad avere mercato, a cominciare dal numero uno, Alisson, seguito dai più grandi club europei. Per il portiere è scattata la clamorosa offensiva del Real Madrid. La sua strepitosa stagione in giallorosso non è passata inosservata. Gli uomini di Florentino Perez, che per il portiere pare si sia mosso in prima persona, sono già entrati in azione. Hanno allacciato contatti con il procuratore del brasiliano, offrendo più del doppio del suo ingaggio attuale. Cinque anni di contratto a cinque milioni a stagione, una cifra record per un portiere. E l’offerta che il presidente del Real pare sia pronto a presentare alla Roma è di quelle alle quali è difficile dire di no: sessanta milioni. A Trigoria ancora non sono arrivate proposte ufficiali, ma i rumors che riguardano l’interessamento per il portiere circolano da giorni. Di sicuro oggi il Real Madrid è in vantaggio nella corsa ad Alisson. Il portiere, che finora non ha mai voluto parlare del suo futuro, se doversse lasciare la Roma preferirebbe il Real Madrid al Liverpool, che aveva fatto un sondaggio un mese fa, spinto da Jurgen Klopp, che è un suo grande estimatore.

Roma, Alisson è un muro: imbattuto in 17 partite su 38

IL CONTRATTO - La Roma considera Alisson è una pedina fondamentale per il futuro e Monchi è già al lavoro per evitare di perderlo. Alisson, poi Florenzi e Pellegrini. Sono tre i casi da risolvere per costruire una Roma più giovane e più adatta al calcio di Di Francesco. Ma di fronte a un’offerta Real è difficile prevedere oggi quale scenario si aprirà. Alisson ha un contratto che scade nel 2021.

Leggi l'articolo completo sull'edizione ordierna del Corriere dello Sport-Stadio