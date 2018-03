«Dzeko, non solo Chelsea: per la Roma ha detto no al Real Madrid»

MADRID (SPAGNA) - Non c'era solo il Chelsea su Edin Dzeko , al centro di una trattativa con i londinesi che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi della Roma fino alla chiusura della finestra invernale di calciomercato: il bomber giallorosso infatti avrebbe detto no anche al Real Madrid. A svelare il clamoroso retroscena dello scorso mercato di gennaio è il quotidiano spagnolo "Marca", secondo il quale, oltre al Chelsea, anche i 'blancos' provarono a sondare il terreno con l'attaccante bosniaco della Roma. A inizio anno, infatti, Benzema attraversava un momento difficile, Zidane era riluttante a cambiare ma era disposto a considerare l'opzione Dzeko. Ora valgono una "cifra": i 10 giocatori in ascesa secondo il CIES Ma il Real, come il Chelsea, non gli garantiva un posto da titolare e alla fine il bomber bosniaco ha declinato la proposta, preferendo rimanere in una squadra e in una città dove si trova benissimo, con la possibilità di giocare ancora in Champions League con i giallorossi attesi dalla doppia sfida ai quarti di finale contro il Barcellona di Messi.

(in collaborazione con Italpress)