Psg, Meunier annuncia l'addio di Emery: ecco tutti i possibili eredi

ROMA - Thomas Meunier sarà probabilmente uno dei terzini più ambiti nella prossima finestra di calciomercato ma, come fa capire lui stesso, per capire il suo futuro bisognerà aspettare di vedere che piega prenderanno le cose nel Paris Saint-Germain e non solo per quanto riguarda Neymar. «Sono in attesa di vedere che succede perché cambieranno molte cose, compreso l'allenatore», ha detto il 26enne terzino destro nella conferenza stampa dal ritiro del Belgio. Una sorta di addio anticipato allo spagnolo Unai Emery, che a differenza dello scorso anno quest'anno dovrebbe vincere almeno il campionato ma in Champions League ha deluso nuovamente, eliminato agli ottavi di finale dal Real Madrid di Zinedine Zidane.

ZINEDINE ZIDANE

E proprio il tecnico francese dei 'blancos' - che come detto sognano Neymar - è uno dei profili sul taccuino della dirigenza parigina e in particolare del ds Antero Henrique. Andiamo a vedere quali sono gli altri...

