«Khedira conferma, Emre Can alla Juve», ma arriva la smentita

ROMA - L'affare Emre Can ha vissuto oggi una nuova puntata. Il centrocampista tedesco, in scadenza di contratto con il Liverpool e oggetto del desiderio della Juventus e delle big d'Europa, avrebbe scelto già il bianconero secondo il giornalista di Sports Illustrated Grant Wahl. Stando a quanto scritto sulla rivista, sarebbe stato Sami Khedira a scogliere i dubbi sulla destinazione scelta dal connazionale.

Borsino Juventus: ecco chi resta e chi andrà via

LA SMENTITA - Il centrocampista della Juve però nel corso della giornata ha smentito l'indiscrezione con un tweet. «Una fonte di Sports Illustrated mi avrebbe sentito confermare che Emre Can viene alla Juve quest'estate. C'è solo una possibile spiegazione, ho un fratello gemello segreto. Non so cosa farà Emre Can l'anno prossimo».

A Sports Illustrated source heard me confirm Emre Can is coming to @juventusfc this summer. Only one possible explanation: I am having a secret twin brother I don't know what Emre will do next season ... #shoutouttomymum #fakenews https://t.co/AnMyf4Ho9I pic.twitter.com/oBJ8vOg1kx