Il presidente dell'Atletico: «Dybala? Non lo conosco, l'ho visto giocare solo una volta»

ROMA - Dopo la secca smentita di Simeone che ha spiegato di aver incontrato Dybala solo per caso, arriva un'altra dichiarazione tranquillizzante per il popolo bianconero. Il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo infatti ai microfoni di Fox Sports sembra allontare l'ipotesi dell'arrivo della Joya: «Dybala? E' un giocatore magnifico, l'unica cosa che posso dire è che non lo conosco, l'ho visto giocare solo una volta. Con Simeone si sono incontrati in un ristorante e si sono salutati, niente di più». Il numero 1 dei colchoneros blinda anche Simeone: «Lo vedo qui ancora per tanto tempo. Credo sia difficile vada via per il rapporto che si è creato tra lui e la squadra. Gli interisti sognano un ritorno? Tutto il mondo sogna, anche io lo faccio. Ma è qui».

Simeone: «A cena con Dybala? Non è vero, ci siamo solo incontrati al ristorante»