«Roma e Inter in lotta per Marin dello Standard Liegi»

LIEGI - Roma e Inter potrebbero sfidarsi sul mercato per Razvan Marin, centrocampista rumeno di quasi 22 anni in forza allo Standard Liegi. Roma, Luca Pellegrini rinnova il contratto fino al 2022 Il diretto interessato apre a un suo trasferimento: "aspettiamo l'estate e vediamo cosa succede, fa piacere che questi club siano interessati a me", le sue parole riportate da voetbalbelgie.be. Lo Standard valuterebbe il cartellino di Marin, sotto contratto fino al 2021, attorno ai 7 milioni di euro. (in collaborazione con Italpress)

ORGOGLIO JUAN JESUS: «NON È UN CASO SE SIAMO IN SEMIFINALE»