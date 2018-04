Calciomercato dall'Inghilterra: «Luis Enrique vuole Nainggolan all'Arsenal»

LONDRA - Il dopo-Wenger? Tanti i nomi: Vieira, Allegri, Ancelotti, Sarri, Arteta, ma secondo il "The Sun", oltre che per i bookmaker, il favorito è Luis Enrique. E se dovesse essere lo spagnolo a prendere il posto del manager francese, anche l'Arsenal entrerebbe in corsa per il cartellino di Radja Nainggolan, centrocampista della Roma che in Inghilterra piace a Manchester United e Chelsea e che, secondo il tabloid britannico, sarebbe una richiesta ben precisa di Luis Enrique. Valutato 45 milioni di sterline (circa 51 milioni di euro), il futuro del nazionale belga, per il Sun, potrebbe essere in Premier League. (in collaborazione con Italpress)

