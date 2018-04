«A Manchester è derby United-City per Jorginho: l'asta parte da 60 milioni»

LONDRA - José Mourinho e Pep Guardiola, due poli opposti con visioni completamente diverse del calcio. Eppure c'è qualcosa, o meglio qualcuno, in grado di mettere d'accordo il tecnico portoghese e quello catalano: questo qualcuno è Jorginho. Secondo il 'Daily Star' infatti si sta per scatenare un derby a Manchester per assicurarsi le prestazioni del regista italobrasilano del Napoli, inserito nelle rispettive liste dei rinforzi tanto da Mou quanto da Pep. Napoli, nel bunker del sogno Per il tabloid britannico la base d'asta parte dai 50 milioni di sterline (circa 58 milioni di euro) e lo United sarebbe in vantaggio visto che ormai da tempo segue con osservatori del club le partite del Napoli. Lo "Special One" è convinto che il 26enne centrocampista azzurro sia l'uomo giusto per la sua squadra.