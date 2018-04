Napoli, dall'Inghilterra: «Sarri strizza l'occhio alla Premier League»

NAPOLI - Maurizio Sarri strizza l'occhio alla Premier League. Secondo il "London Evening Standard", se non dovesse arrivare l'accordo col Napoli per il nuovo contratto, il tecnico potrebbe decidere di fare le valigie e volare in Inghilterra. Sarri è legato agli azzurri fino al 2020 ma c'è una clausola da 8 milioni di euro che gli permetterebbe di svincolarsi. De Laurentiis ha più volte mostrato la sua volontà di blindare il tecnico, offrendogli anche un ritocco dell'ingaggio, ma Sarri vorrebbe anche garanzie sul piano tecnico e in particolare un mercato che possa rendere il Napoli ancora più competitivo. In caso contrario potrebbe decidere di avventurarsi Oltre Manica: il suo nome è stato gia' accostato al Chelsea per il possibile dopo-Conte. Sull'allenatore è molto forte anche l'interessamento del Monaco. (ha collaborato Italpress)