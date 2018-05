La Roma ha il suo gigante: in arrivo Marcano

ROMA - Monchi comincia dalla fine. In un mercato dove cercherà di rinforzare attacco e centrocampo intanto è vicino ad assicurarsi il quarto centrale difensivo per la prossima stagione, ruolo nel quale a gennaio aveva perso Hector Moreno (ceduto alla Real Sociedad), sostituito dal giovane Capradossi, che ha esordito a Cagliari dieci giorni fa. Il direttore sportivo ha messo le mani su Ivan Marcano, difensore spagnolo in scadenza di contratto con il Porto. Centrale mancino, andrebbe ad integrare il pacchetto dei centrali dove ci sono due di piede destro (Manolas e Fazio) e un mancino (Juan Jesus), con Capradossi che andrebbe via in prestito per fare esperienza, con un paio di società di A che lo vogliono.

IL BLITZ - Il direttore sportivo, in compagnia di Balzaretti, si è recato in Portogallo nella settimana prima di Cagliari-Roma per parlare con il giocatore e convincerlo a preferire la Roma rispetto alle altre offerte che ha ricevuto. Per lui pronto un triennale da due milioni netti a stagione. Operazione low cost per un giocatore di esperienza internazionale (soprattutto in Champions League) e di grande affidabilità Marcano compirà trentuno anni il 23 giugno ed è una vecchia conoscenza di Monchi: in Spagna ha cominciato nel Racing Santander, poi ha giocato nel Villarreal e nel Getafe. Quindi ha girato l’Europa, tra Olympiacos, Rubin Kazan e Porto, dove quest’anno ha stato un titolarissimo, con trenta presenze in campionato (ha saltato tre partite per infortunio e una per squalifica) e sette in Champions.

LA FIRMA - L’operazione deve essere completata, nel senso che Marcano deve dire sì e firmare il contratto, cosa che potrebbe avvenire nei prossimi giorni, da svincolato arriverebbe a parametro zero. Malo spagnolo è allettato dall’offerta della Roma. Non solo attaccanti e centrocampisti, quindi. Monchi ha visto più volte il procuratore del difensore si è incontrato più volte con la Roma (anche in occasione del viaggio in Portogallo) e la trattativa è ben avviata. Da Trigoria c’è ottimismo per la buona conclusione dell’affare e nelle prossime ore è attesa una risposta definitiva. Su di lui c’è anche il Valencia.

