Juventus, Emre Can non basta: ora Gimenez e Morata

ROMA - (...) Con Emre Can la Juve ha piazzato un altro colpo clamoroso nel segno degli affari a costo zero: il tedesco del Liverpool garantirà ad Allegri qualità e fisicità. Un parametro sul quale si lavorerà molto, in prospettiva Champions: Sergej Milinkovic-Savic, in questo senso, sarebbe la sintesi perfetta. (...) La Juve ha valutato Cristante, sta ragionando su Bonaventura, dovrà infine sciogliere il nodo Marchisio. Ma ha già pronto un colpo in Sudamerica. (...)

Juventus, un poker d'assi se parte Mandzukic

ATTACCO - (...) L'ipotesi suggestiva, e per tanti motivi più praticabile, è il ritorno di Alvaro Morata, finito al Chelsea dopo che il Real Madrid lo aveva "tolto" alla Juventus sfruttando l'opzione di riacquisto. A Londra le cose per Alvaro non vanno nel migliore dei modi, con Allegri sa invece che tornerebbe ad esprimersi a grandi livelli come nel primo biennio bianconero.

