Chelsea, è già Sarri-mania: l’agente a Londra per trattare

ROMA - Se a Napoli è iniziata l'era di Carlo Ancelotti, anche Maurizio Sarri potrebbe presto iniziare una nuova avventura. A Londra è sbarcato Alessandro Pellegrini, agente di Sarri, per avviare la trattativa che dovrà portare il suo assistito al Chelsea. Un incontro, quello tra l'agente e il club londinese, durato ore e che proseguirà nella giornata di domani. I Blues sono pronti a pagare la clausola di otto milioni al Napoli per liberare il tecnico, al quale è stato proposto un biennale. Nel Regno Unito intanto è già scoppiata la "Sarri-mania", con i tabloid che danno il toscano in pole per sostituire Conte e ne raccontano la storia e le caratteristiche sottolineando soprattutto la sua vicinanza "ideologica" con Guardiola e la sua incapacità di abbandonare... la sigaretta.

