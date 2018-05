Napoli, adesso Sirigu è in pole position

ROMA - Pista italiana per la porta del Napolii. Il club di De Laurentiis cerca Salvatore Sirigu, che Carlo Ancelotti ha già avuto ai tempi del Paris Saint-Germain. Il portiere sardo, l'anno scorso, ha firmato un biennale con il Torino accettando una notevole riduzione dell'ingaggio che percepiva in Francia. Ora, però, può svincolarsi dopo una sola stagione per un patto stretto con la società granata. Sirigu, che il 12 gennaio compirà 32 anni, è a caccia dell'ultimo contratto importante della sua carriera e il Napoli rappresenterebbe il top.

IL CASO RUI PATRICIO - Si era paventata, nei giorni scorsi, la possibilità che alcuni giocatori dello Sporting Lisbona potessero svincolarsi dopo l'aggressione subita dagli ultras al centro sportivo della squadra portoghese. Tra questi Rui Patricio, portiere che il Napoli insegue da tempo per sostituire Reina. Il suo contratto, però, non potrà essere risolto prima del previsto: la scadenza è quella del 2022, la clausola rescissoria resta di 45 milioni di euro.