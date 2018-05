«Anche il Napoli si è mosso per Seri»

LONDRA - Le big d'Europa sul centrocampista del Nizza, Jean Michael Seri. Secondo il "The Sun" in Italia si è mosso il Napoli, in Inghilterra Arsenal e Chelsea, in Germania il Borussia Dortmund. Per il tabloid britannico il centrocampista ivoriano preferirebbe l'avventura in Premier League, ma rispetto a "Gunners" e "Blues" il club azzurro e quello tedesco hanno il vantaggio di disputare la Champions League che rappresenta una grande attrazione per il 26enne giocatore che ha una clausola rescissoria di 35 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro). In più il Borussia sarà guidato da Lucien Favre, il tecnico che Seri ha avuto al Nizzaelle ultime stagioni. Anche il Manchester United sarebbe interessato, ma il compagno di squadra di Mario Balotelli (anche lui in partenza da Nizza) non sarebbe tra i primi obiettivi, ma soltanto una delle possibili alternative.(Ha collaborato Italpress)