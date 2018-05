Roma, è il giorno di Coric: visite mediche e firma

ROMA - E' il giorno di Ante Coric. Il centrocampista croato, classe ‘97, atterrato sabato pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino, si è incontrato ieri a Trigoria con il ds Monchi (era accompagnato dal padre e da un avvocato che ne cura gli interessi) per limare gli ultimi dettagli della trattativa e stamattina ha svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart.

LE CIFRE - La Roma e la Dinamo Zagabria hanno raggiunto l’intesa per 7 milioni più uno di bonus, mentre per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni, fino al 2023, per un milione e 200 mila euro all’anno. La firma è attesa nel pomeriggio.