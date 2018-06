«Roma, il Chelsea su Alisson. La Juventus offre Higuain per Morata»

LONDRA - Anche il Chelsea piomba su Alisson. Secondo gli inglesi di "Sky", i Blues avrebbero deciso di interrompere le trattative per il rinnovo di contratto di Thibaut Courtois, in scadenza nel 2019, e di mettere sul mercato il portiere belga. E per sostituirlo la prima scelta sarebbe l'estremo difensore brasiliano della Roma, nel mirino anche di Real Madrid e Liverpool.Si potrebbe muovere qualcosa in avanti visto che, stando al "London Evening Standard", la Juventus avrebbe proposto Gonzalo Higuain per riportare in bianconero Alvaro Morata. I bianconeri avrebbero proposto inizialmente la soluzione del prestito biennale con obbligo di riscatto per lo spagnolo ma davanti al no del Chelsea sarebbero tornati alla carica inserendo nella trattativa il Pipita. I Blues, dal canto loro, starebbero valutando altri profili qualora Morata andasse via, su tutti Robert Lewandowski il cui agente, Pini Zahavi, ha confermato la volonta' di lasciare il Bayern Monaco. (Ha collaborato Italpress).