Milan, Donnarumma non sa più dove andare a parare

MILANO - Rebus Donnarumma: da erede designato di Buffon a portiere con il destino in bilico. Da punto di forza del Milan che un anno fa aveva ambizioni di ritorno in Champions League a portiere con un futuro tutto da definire. Dopo aver giocato con la Nazionale l’ultima gara di una stagione per lui con troppi alti e bassi, adesso Gigio è in vacanza e aspetta il suo domani. La permanenza al Milan e la concorrenza con Reina per una maglia da titolare, oppure una nuova avventura all’estero per dimostrare lontano dal “suo” Milan quanto vale e cancellare qualche critica? Ogni soluzione è possibile, ma di certo la vicenda Donnarumma condizionerà molto il mercato del club.

Girandola portieri: Reina al Milan ha innescato una reazione a catena

ALTRO CHE 70 MILIONI... - Nuovi bollori estivi, quindi, sempre con Gigio Donnarumma centrifugato e stavolta in attesa di un'offerta. Un anno fa aveva gli occhi puntati addosso. Con il Milan sotto scacco per alcune settimane e un nuovo contratto – quello da sei milioni all'anno, che risolveva la grana della svalutazione visto il contratto in scadenza – lì ad attenderlo, dopo il via-libera di Raiola. Adesso le mega-offerte di club stranieri sono uno scenario non preventivabile. Così come il Napoli, che ha perso Reina a parametro zero proprio in favore del Milan, non può accollarsi lo stesso ingaggio percepito dal portiere coi rossoneri. Doveva fare la differenza, Donnarumma, che invece paga un campionato dalle sicurezze talvolta svanite. E che implicano una marcia indietro di chi, per la porta, deve correre ai ripari come ad esempio l'Atletico Madrid: il destino di Oblak può provocare un effetto-domino che coinvolge il portiere del Milan, il quale a sua volta non gradisce molto la destinazione Liverpool. (...)

