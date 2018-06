Calciomercato, Torino e Sampdoria accelerano per Zaza

MILANO - Kevin Gameiro, l’attaccante in uscita dall’Atletico Madrid, avrebbe trovato l’accordo con il Valencia, il club in cui gioca Zaza. E il Valencia starebbe solo aspettando di sedersi al tavolo con i Colchoneros per accordarsi sul prezzo. Un ulteriore segnale che potrebbe riportare a casa l’attaccante di Policoro. Non è un mistero che ci sia il Milan, già da qualche tempo. Al momento, però, i rossoneri sono costretti ad uno stand by societario carico di sviluppi in divenire. E’ di queste ore l’intensificarsi dei contatti con l’entourage dei Gelson Martins, svincolato dalla Sporting Lisbona. Potrebbero approfittare di questo passo necessariamente più lento il Torino e la Sampdoria, entrambe interessatissime a Zaza.