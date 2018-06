Calciomercato Juventus: «Il Barcellona ha già chiamato Pjanic»

ROMA - L'assalto a Pjanic continua. L'edizione odierna del Mundo Deportivo mette il bosniaco in prima pagina con il titolo "Pjanic en marcha". Secondo il quotidiano spagnolo, il Barcellona avrebbe già contattato il centrocampista che attualmente è in vacanza, per manifestargli il suo interesse e gli avrebbe detto che si sarebbe fatto risentire più avanti. Dopo la mancata chiusura della trattativa per Griezmann, il bosniaco della Juventus sarebbe balzato in cima alla lista degli obiettivi del Barça. Il club blaugrana ha 100 milioni da spendere, quelli che erano destinati a Griezmann e sarebbe pronto a fare alla Juve un'offerta di 60-70 milioni per Pjanic.