«Napoli, per la porta c’è anche Begovic»

ROMA - Potrebbe essere Asmir Begovic uno dei nomi che il Napoli sta esaminando per il dopo-Reina oltre Meret, Karnezis e Areola. Secondo l'edizione domenicale del "Daily Star", il club di De Laurentiis sarebbe, insieme al Fenerbahce, interessato al 31enne portiere bosniaco del Bournemouth, autore di un'ottima seconda parte di stagione. Rispetto alla società turca però il Napoli può mettere sul piatto la chance certa di giocare i gironi di Champions ma Eddie Howe, manager dei Cherries, intende recuperare buona parte se non tutti i 10 milioni di sterline sborsati un anno fa per acquistare Begovic dal Chelsea. (in collaborazione con Italpress)