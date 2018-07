Milan, Donnarumma verso il Liverpool

ROMA - Il Chelsea ci pensa e farà il possibile per averlo quando avrà ufficializzato l'arrivo in panchina di Sarri, ma in questo momento su Gigio Donnarumma sta lavorando soprattutto il Liverpool. Klopp sta perdendo la speranza di arrivare alla sua prima scelta, il romanista Alisson, e se davvero il portiere giallorosso si rivelerà irraggiungibile a causa delle pretese di Pallotta e Monchi (70 milioni), allora si troverà di fronte a un bivio: provare a rilanciare il tedesco Karius, disastroso nella finale di Champions di Kiev o guardare altrove. In via Aldo Rossi non hanno ricevuto nessuna offerta ufficiale da parte dei Reds, ma sanno che qualcosa nella città dei Beatles si sta muovendo. Tra Klopp e Raiola, agente di Gigio, i rapporti sono complicati per via di qualche dissapore (eufemismo...) venuto fuori con la vicenda Balotelli, quando Mario era ancora a Liverpool, ma un agente Fifa ha già provato a sondare il terreno proponendo l’operazione Donnarumma ai Reds e cercando di capire quale sia la richiesta del Milan. Insomma, lavori in corso...

60 MILIONI - Per il momento il ds Mirabelli non scende sotto quota 60 milioni di euro e chiaramente questa valutazione è destinata ad andare in contrasto con quella che Raiola dà al cartellino di Gigio. Non perché Mino non creda nel suo portiere, ma perché l’agente di Ibra e Pogba sa che il club deve cederlo sia per sistemare i conti sia per non creare un dualismo "ingestibile" con Reina. Si va verso un muro contro muro sulla valutazione del giocatore, fermo restando poi che il Liverpool dovrebbe entrare nell’ordine d’idee di pagare per intero (o magari di ritoccare verso l’alto) l’ingaggio da 6 milioni netti. Tanti soldi. Ma i Reds li hanno e se decideranno di risolvere il problema in porta, cercheranno di anticipare Sarri e il Chelsea puntando sull'estremo difensore della nazionale italiana fresco di esame di maturità.

