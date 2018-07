Calciomercato Frosinone, dal Milan Locatelli a un passo

FROSINONE - Blitz del Frosinone che a centrocampo sembra vicino a sbaragliare la concorrenza del Cagliari e a prendere dal Milan il giovane centrocampista Manuel Locatelli, 20 anni.Il club ciociaro potrebbe dare a giocatore l’opportiunità di giocare con continuità in Serie A trovando con il Milan un accordo sulla base del prestito secco. Le prossime ore saranno decisive per vedere di mandare in porto l’affare. Frosinone e Milan si parleranno ancora cercando la quadra definitiva per poi mettere le firme sulla intesa.