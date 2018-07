Calciomercato Torino, ufficiale: Lukic rinnova fino al 2023

TORINO - Rinnovo del contratto tra il Torino e il centrocampista Lukic. L'operazione è stata annunciata dal club granata mediante la seguente nota: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Sasa Lukic fino al 30 giugno 2023". Serbo, classe 1996, Lukic è arrivato al Torino nel 2016, prelevato dal Partizan, squadra nelle cui giovanili era cresciuto e che lo aveva girato in prestito (2013-2014) al Teleoptik. Nella prima stagione in granata ha totalizzato 14 presenze, mentre nell'ultima annata ha militato in prestito al Levante, dove è sceso in campo per 16 volte.