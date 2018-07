Roma, ore decisive per Alisson: Liverpool in pole. Ma il Chelsea...

ROMA - Per Alisson non è ancora arrivata un’offerta ufficiale alla Roma, ma a Trigoria filtra la sensazione che dall’Inghilterra qualcosa si stia muovendo. Anche perchè gli agenti del portiere hanno manifestato la possibilità che il Liverpool offra sessanta milioni più bonus, per arrivare a settanta. Pochi, secondo la Roma. Che ora spera si scateni un’asta che coinvolga il Chelsea, perchè il Real Madrid ormai sembra più defilato, visto che sta pensando a Courtois. Il belga libererebbe il posto al Chelsea ad Alisson. Uno degli agenti del brasiliano è a Londra e sta cercando di arrivare all’offerta giusta da presentare alla Roma. Il portiere preferirebbe il Liverpool per giocare la Champions, dopo essere stato eletto miglior portiere dell’ultima edizione. Ma Sarri vuole fortemente il brasiliano. E nell’eventualità di dover sostituire Courtois ha messo al primo posto della lista proprio il portiere della Roma. Il club londinese è in corsa e può scavalcare ilLiverpool. Alla fine la differenza la faranno i soldi da offrire al numero uno, che continua a insistere per andare via.

ORE DECISIVE - Questa è la settimana di Alisson. Anche perchè i suoi agenti domani saranno a Trigoria per fare il punto della situazione con i dirigenti giallorossi. La posizione della Roma è nota: Monchi non si siede al tavolo della trattativa per meno di 70 milioni di base fissa. Gli agenti contano di portare domani l’offerta che può accontentare la Roma. Il Liverpool è in vantaggio, è più vicino alla cifra che darebbe il via libera al portiere.

