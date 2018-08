Real Madrid, sui social scompare l'immagine di Modric

ROMA - Dov'è Modric? La domanda ha fatto impazzire il popolo interista e aumentato l'ansia in quello merengue. Nelle ore in cui i tifosi nerazzurri aspettano con trepidazione annunci da Madrid, il Real ha aggiornato la propria copertina sui social sulla quale compaiono cinque fuoriclasse in posa con la maglia blanca. Fra i loro manca proprio lui, l'oggetto dei desideri interisti. Il croato, miglior calciatore del Mondiale non c'è. Al suo posto campeggiano Bale, Benzema, Sergio Ramos, Marcelo e Kroos. Ovviamente il dettaglio non è sfuggito agli attentissimi tifosi milanesi che hanno tempestato la bacheca del Real con l'hashtag #FreeModric. Dopo Zidane, Cristiano Ronaldo e Kovacic Madrid potrebbe privarsi di un'altra stessa. Una revolucion (per il momento solo social) a tutti gli effetti.