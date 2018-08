Juventus, ufficiale: Pjanic rinnova fino al 2023

TORINO – Pjanic e la Juventus insieme fino al 2023. Il centrocampista bosniaco ha prolungato ufficialmente il proprio contratto con il club bianconero: guadagnerà 6,5 milioni. «Continuerà una storia, iniziata nell’estate di 2 anni fa, che ha visto Miralem diventare, partita dopo partita, un elemento sempre più imprescindibile per la Juventus – si legge sul sito della società -. Un vero e proprio pilatro del centrocampo. Prima ancora che i numeri (lusinghieri), parlano le immagini per il nostro numero 5: quel modo di trattare il pallone, a centrocampo e non solo, quel secondo in cui alza la testa, e sa esattamente come fare iniziare un’azione offensiva, magari con un lancio o un appoggio decisivo». Il messaggio della Juventus è stato chiaro: niente da fare per tutti quei top club europei (come City, Real e Psg) che a inizio agosto lo avevano cercato insistentemente tramite il suo agente.

Pjanic-Juventus fino al 2023: il momento della firma