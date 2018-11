Roma, sirene di mercato per Ünder: «Tre big di Premier League sul turco»

LONDRA - Dopo le voci circolate sul Barcellona ora arrivano anche le sirene della Premier League per Cengiz Under. Secondo la 'ESPN FC', se a fine stagione il 21enne attaccante turco dovesse lasciare la Roma, sarà per trasferirsi Oltre Manica dove vari club - su tutti Arsenal, Tottenham e Manchester City - avrebbero messo gli occhi su di lui. Ünder piace anche in Germania e Spagna ma la sua priorità è la Premier: se la Roma dovesse ricevere un'offerta da 45-55 milioni di euro, a quel punto la cessione potrebbe concretizzarsi. Tra l'altro gli agenti di Ünder starebbero lavorando per un nuovo contratto che, oltre a riconoscere al proprio assistito un ritocco dell'ingaggio, includerebbe una clausola rescissoria in quell'ordine di cifre.

(in collaborazione con Italpress)