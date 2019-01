Si riapre per Wesley: Lazio da Champions

Scatto Champions con Wesley. E’ un’ipotesi, forse una suggestione, ma qualche spiraglio si sta riaprendo. Contatti tra Formello e i suoi manager. Il Bruges lo cede a gennaio, la Lazio ci pensa, tenendo i fari spenti. Ufficialmente, come ha appena spiegato e ribadito il ds Tare a Sky Sport, non sono previsti interventi nella finestra invernale salvo “cessioni non volute”. Strategia attendista e gioco di rimessa, occhio alle occasioni senza seminare illusioni e ingolfare l’organico. Per questo motivo si parla solo di uscite. Wesley, però, era nei piani estivi. Saltò il suo acquisto all’inizio di luglio, quando era dato per fatto o quasi. Lo stoppò Inzaghi, preoccupato di convogliare le risorse sul vice Leiva e sul cambio di Felipe Anderson, era contento di tenersi Caicedo in alternativa a Immobile. Oggi Wesley si potrebbe trasformare nel colpo ritardato di sei mesi. Un rinforzo vero per blindare il quarto posto, dare l’assalto alla Champions, continuare a correre in Europa League: a febbraio, dopo i big match con Napoli e Juve, la doppia sfida con il Siviglia. Si alza il livello, la Lazio cercherà di farsi trovare pronta. E dietro le solite dichiarazioni prudenti, questa volta si può nascondere l’ambizione di crescere e piazzare l’affare a sorpresa.

