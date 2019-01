Juventus, Emery su Ramsey: «A fine stagione andrà dove vuole»

LONDRA - Aaron Ramsey lascerà l'Arsenal ma solo a fine stagione. Unai Emery esclude una partenza anticipata del 28enne centrocampista gallese, in scadenza a giugno e nel mirino della Juventus. "Oggi lo voglio con noi, a fine stagione sarà il momento in cui potrà andare dove vuole", mette in chiaro il tecnico spagnolo. Che sui contatti con i bianconeri non si sbilancia: "Non so nulla. Voglio che resti concentrato ogni giorno sui nostri allenamenti e pensi alla prossima partita, che è contro il Blackpool in FA Cup. Ma lo vedo molto sul pezzo. Martedì, per esempio, ha giocato 15 minuti ma ha segnato e giocato bene. Voglio questo da lui". (in collaborazione con Italpress)