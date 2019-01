Calciomercato Milan, ufficiale l'arrivo di Lucas Paquetá

MILANO - Era già a Milano da tempo, ma ora è ufficiale: Lucas Paquetá è un giocatore del Milan. Il centrocampista brasiliano, classe 1997, si unirà ai compagni di squadra a Milanello il 7 gennaio per la ripresa degli allenamenti e verrà presentato in conferenza stampa il giorno successivo. Questa la nota del club rossonero: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Clube de Regatas do Flamengo (Flamengo) il diritto alle prestazioni sportive di Lucas Tolentino Coelho de Lima (Paquetá). Il centrocampista brasiliano ha sottoscritto un contratto che lo lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2023. Nato a Rio de Janeiro il 27 agosto 1997, Lucas Paquetá è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Flamengo, per poi esordire in prima squadra il 28 maggio 2017 contro il Clube Athlético Paranaense. Con il Flamengo ha collezionato 65 presenze, segnando 13 gol e vincendo nel 2017 il Campionato Carioca. Ha esordito con la Nazionale maggiore brasiliana l'8 settembre 2018 nell'amichevole vinta per 2-0 contro gli Stati Uniti. Paquetá si unirà ai compagni di squadra a Milanello il 7 gennaio, alla ripresa degli allenamenti".