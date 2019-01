Calciomercato Genoa, Perinetti: «Kouame al Napoli, c'è l'intesa»

GENOVA - Giorgio Perinetti, Direttore Generale del Genoa, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue parole sui movimenti di mercato: “Kouame? Sono affari in pista, ma dobbiamo vederci, parlare, confermare anche perchè in queste trattative i dettagli sono molto importanti. C'è un'intesa che può essere considerata abbastanza vincolante - spiega il Dg - , ma serviranno ulteriori incontri per definire il tutto. Forse potremmo farlo già in settimana. L'incontro tra Preziosi e De Laurentiis è stato positivo e già è una base importante: l'affare l'hanno improntato ai massimi livelli. Altri club su Kouame? La priorità si chiama Napoli, poi è chiaro che iniziano ad arrivare segnali anche da Premier e Bundesliga, ma speriamo che Kouame resti in Italia. Rog al Genoa? Sono affari separati. Non ci piace solo Rog, se guardo la rosa del Napoli ci sono molti elementi interessanti”.