Calciomercato Inter: Candreva proposto al Fenerbahce

Antonio Candreva potrebbe lasciare l'Italia e cercar spazio in Turchia. Secondo il quotidiano "Fanatik", infatti, il 31enne esterno nerazzurro sarebbe stato proposto al Fenerbahce.

POCO SPAZIO ALL'INTER - Candreva ha giocato finora poco più di 280 minuti in campionato spalmati in sette presenze, in cui Spalletti lo ha schierato sia da centrocampista sia da esterno offensivo, tanto a destra quanto a sinistra. Nel contesto della squadra che tenta più cross in Serie A, l'ex Laziale ha fornito finora sei passaggi chiave per mandare al tiro un compagno e disegnato altrettanti cross precisi sui quasi 40 tentati nel contesto della squadra che più di tutte sfrutta quest'arma offensiva in Serie A.

IL FENERBAHCE VUOLE RISOLLEVARSI - I turchi, in crisi e attualmente penultimi in campionato, non vincono da cinque partite nelle quali hanno raccolto appena tre punti. Due pareggi, però, sono arrivate nelle ultime due partite dell'anno solare, le prime con il nuovo allenatore Ersun Yanal, tornato a guidare la squadra che già aveva condotto al titolo nel campionato turco nel 2014. Ha chiesto tempo e promesso un gioco migliore nella seconda parte della stagione Yanal, che ha disegnato la squadra secondo un 4-1-4-1 in cui Candreva potrebbe inserirsi con successo.

L'INTERESSE DEL WEST HAM - Tuttavia, anche il West Ham sarebbe interessato all'esterno nerazzurro che, pagato alla Lazio 22 milioni nel 2016, potrebbe fruttarne una dozzina secondo quanto afferma il Sun. L'Inter rimane comunque molto attiva sul mercato anche in uscita, per recuperare quei 40-50 milioni di euro di plisvalenze entro l'estate in grado di liberare la società dai vincoli del fair play finanziario Uefa. E iniziare a pensare in grande.