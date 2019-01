Calciomercato Padova, ufficiale: preso Andelkovic dal Venezia

PADOVA - Sinisa Andelkovic lascia il Venezia ma rimane in Veneto: è infatti il Padova la nuova squadra del difensore sloveno, che arriva a titolo definitivo; per lui contratto fino al 30 giugno del 2020. Il classe '86 arrivò in Italia nel 2011 grazie al Palermo, che dopo averlo girato in prestito prima all'Ascoli e poi al Modena lo tenne con sè per quattro stagioni (2013-2017). Poi un anno e mezzo in arancioneroverde. Ecco il comunicato del suo nuovo club: "Il Calcio Padova informa che è da poco stato ufficializzato il passaggio in biancoscudato a titolo definitivo del difensore Siniša An?elkovi? dal Venezia Fc. Il giocatore sloveno ha firmato con la Società biancoscudata un contratto fino al 30 giugno 2020".

TUTTO SUL CALCIOMERCATO