Lozano-Napoli: faro d'estate

CASTEL VOLTURNO - È tutto nascosto in quelle ombre che il mercato diffonde ad arte: però qualcosa succede, e fossero anche soltanto voci, avrebbero in sé un fondo di verità o una prospettiva. E sono idee o tentazioni: rimangono lì, eventualmente nell’attesa di germogliare, e racchiudono in sé una volontà precisa di lasciare che il Napoli sia ancora sempre «altamente competitivo», con quella squadra che «diverte» Ancelotti e che ora Giuntoli proverà a integrare, subito o tra un po’.... Però se in Germania spunta all’improvviso James Rodriguez, un motivo dovrà pur esserci, mica può rientrare solo nella categoria delle fantasie e dei sogni: è un discorso fondato su presupposti tecnici ed economici, per esempio che il Bayern, riscattandolo per 42 milioni, possa poi ricederlo ad una cifra superiore per realizzare una plusvalenza; o se invece dovesse tornare al Real, non essendoci per lui posto, potrebbe accadere la stessa, identica cosa.

PIACE - Il resto è banalità: alzi la mano chi non si lascerebbe incantare da James Rodriguez, che ha avuto Ancelotti come allenatore a Madrid e poi lo ha riavuto per pochi mesi a Monaco, in Baviera, dove il colombiano fu trascinato proprio dall’allenatore del Napoli. Che lo considera, eccome, e che non ha modificato di un’oncia la stima che ha nei confronti del colombiano: ma il mercato è anche altre cose, opportunità da verificare e trattative da imbastire e volendo si potrebbe proseguire a oltranza. Ma James Rodriguez è un profilo altissimo per il quale le riflessioni sono state avviate, con la consapevolezza che ad Ancelotti un tipo del genere vada veramente a genio.