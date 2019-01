Serie A Genoa, Prandelli: «Piatek? Può dare garanzie al Milan»

GENOVA - "L'assenza dei tifosi? Non avevo mai giocato di lunedì pomeriggio, ambiente particolare, questo sicuramente ha condizionato. Dobbiamo ricompattare le forze, se siamo tutti uniti sono convinto che faremo bene nel girone di ritorno". Così il tecnico del Genoa, Cesare Prandelli, dopo la gara con il Milan: "Nel primo tempo abbiamo creato molto senza concretizzare, eravamo compatti. Nel secondo, dopo un gol evitabile ci siamo allungati e scoperti, prendendo in contropiede il secondo gol. Resta comunque una bella prestazione, bisogna togliersi di dosso le negatività".

PIATEK - "Quando sono arrivato, la cessione di Piatek non era in programma. Poi la società ha fatto delle valutazioni. Evidentemente facendo questa operazione si hanno le idee chiare su come potenziare la squadra, ma parlarne mi sembra irrispettoso per chi sta lavorando. Io devo solo pensare ad allenare la squadra. Può servire al Milan? Se hanno valutato di prenderlo vuol dire che hanno pensato a tutto, è un attaccante che dà garanzie. Che consiglio darei a Gattuso? Nessuno. E' un giocatore che sa bene cosa fare, vuole fare una grande carriera da bomber e Rino non ha certo bisogno di miei consigli".