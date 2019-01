Allan nella notte: Napoli su Fornals

NAPOLI - Un colpo alla Fabián. A sorpresa: il Napoli piomba su Pablo Fornals, ventiduenne centrocampista del Villarreal, e anzi secondo quanto emerge dalla Spagna è anche pronto a chiuderne l’acquisto. Formula-Ruiz: liquidazione della clausola rescissoria da 28 milioni di euro e via a infoltire la pattuglia castigliana di Carletto. Nonché un reparto che, a questo punto, potrebbe anche ritrovarsi da subito senza Allan: per lui il Psg fa molto sul serio, e tra l’altro ieri De Laurentiis e il presidente del Paris, Nasser Al-Khelaifi, si sono incrociati alla sfilata di Armani andata in scena in un lussuoso hotel della capitale francese. I contatti tra i due sono in piedi da tempo, e oltre al giocatore della Seleçao, al quale è stato prospettato un contratto principesco da 6 milioni di euro a stagione, in piedi c’è anche un discorso relativo a una sponsorizzazione con il marchio Qatar Airways: per un totale di oltre, ben oltre 100 milioni di euro.





LA CHIAVE - E allora, la frenetica giornata di mercato del Napoli. Che comincia a Parigi, dove fino a oggi De Laurentiis sarà in vacanza insieme con madame Jacqueline, e termina a Vila-real. In Spagna, terra fertile sin dall’estate. Sin dall’acquisto di Fabián. Che ora, a meno di clamorosi colpi di scena, si ritroverà a condividere l’esperienza napoletana con un gemello dell’Under 21 spagnola: Fornals. Centrocampista centrale e gioiello del Villarreal, ritenuto uomo-chiave del gioco della squadra, che Carletto tiene sotto osservazione da un po’. A maggior ragione al cospetto della possibilità di dover fare a meno di Allan. Ma questa è un’altra storia: collegata, certo, ma comunque differente per la portata dell’affare.



LA TRATTATIVA - Le cifre di Fornals, 29 partite, 3 gol e 4 assist finora in metà stagione: 28 milioni di euro, ovvero l’ammontare della clausola rescissoria, mentre per il giocatore è pronto un contratto quinquennale già ritenuto gradito. E dunque accettato: il colloquio tra il ds Giuntoli e Vicente Toldrà, il manager di Pablo, è stato fruttuoso, altroché, e non è un caso che a Vila-real siano tutti convinti che ormai la storia sia destinata allo champagne. Un blitz in piena regola, quello del Napoli, che dovrebbe garantire ad Ancelotti un altro centrocampista della scuola spagnola di ultima generazione, ritenuto tra l’altro un grande talento.

