Barcellona, ufficiale De Jong: all'Ajax 86 milioni!

ROMA - Il centrocampista Frenkie de Jong è ufficialmente un giocatore del Barcellona e si aggregherà alla sua nuova squadra dal prossimo luglio. L'accordo tra il club blaugrana e l'Ajax, proprietaria del cartellino del talentuoso centrocampista olandese classe '97 è stato ufficializzato sul sito del club campione di Spagna. Per il cartellino il Barcellona verserà all'Ajax 75 milioni più 11 di bonus e De Jong ha firmato un contratto fino al giugno 2024.

A new artist is coming next summer#EnjoyDeJong#WeColorFootball

pic.twitter.com/GgZaAkywfr