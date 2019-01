«Paredes ha detto sì al Psg: arriverà per 47,5 milioni»

ROMA - Dalla Francia arriva la notizia che dovrebbe far stare tranquilli i tifosi del Napoli. Il condizionale è d'obbligo perchè in questo mercato non si sa mai. Il PSG ha trovato l'accordo con lo Zenit per l'ingaggio dell'argentino Leandro Paredes. Entro domani svolgerà le visite mediche a Parigi e cambierà casacca in cambio di 47,5 milioni di euro. Thomas Tuchel avrà così il suo rinforzo a centrocampo. A questo punto il Napoli dovrebbe, almeno fino a giugno, tenere Allan in squadra. Forse la scelta di virare su Paredes, da parte dei parigini, è avvenuta dopo le pretese troppo alte da parte di Aurelio De Laurentis per il brasiliano. Il presidente del Napoli chiedeva infatti 100 milioni per il suo gioiello. Conoscendo gli sceicchi e le loro follie sul mercato, non è però escluso che i campioni di Francia provino a ingaggiare anche il numero 5 del Napoli.

IN ITALIA - Leandro Paredes si è fatto conoscere nella nostra Serie A con la maglia della Roma. Nella stagione 2015-16 è passato in prestito all'Empoli dove ha trovato continuità sotto la sapiente guida di Marco Giampaolo. Dopo i progressi in toscana ha giocato un altro anno con i giallorossi per poi essere acquistato dallo Zenit.

AL PSG - Paredes, centrocampista non rapidissimo ma di grande visione, è in grado di attirare il pressing avversario per liberare poi i compagni negli spazi. Questa sua qualità può risultare particolarmente preziosa nella squadra di Tuchel per esaltare le incursioni di Cavani, Neymar e Mbappé.