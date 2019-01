Calciomercato Pescara, Gravillon-Zappa: scambio di prestiti con l'Inter

PESCARA - Pescara e Inter mettono a segno una doppia operazione di mercato con uno scambio. È ufficiale, infatti, il prestito del difensore Gravillon all'Inter, che concluderà la stagione all'Adriatico. Percorso inverso, invece, per il difensore Gabriele Zappa. Questa la nota del club abruzzese: "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver definito con la squadra Internazionale F.C. uno scambio di prestiti: il difensore del Guadalupe Andrew Gravillon concluderà la sua stagione in riva all’Adriatico dopo aver firmato con il club nerazzurro per 4 anni, percorso inverso invece per Gabriele Zappa, il difensore classe 1999 è stato acquistato dal club BiancAzzurro che lo lascerà in prestito fino al termine della stagione al club meneghino".