Lazio, Zhegrova colpo alla Milinkovic

ROMA - Supertalenti, nella lista il suo nome è contrassegnato. Gioca nel Genk, è il club che ha lanciato Milinkovic. Si chiama Edon Zhegrova, ha 19 anni, è un attaccante esterno, può fare il trequartista. Lo chiamano il “Messi del Kosovo”, piano con certi confronti. Chi meglio di Tare conosce i nazionali kosovari e albanesi? Zhegrova è entrato nel mirino della Lazio per giugno, ci sono vari baby talenti sotto osservazione. Il jolly del Genk è stato seguito da Milan e Barcellona. Ha esordito nel Kosovo, è diventato compagno di Berisha. Lo aveva chiamato Panucci, il cittì dell’Albania, ha detto no. Samir Ujkani, ex portiere del Palermo, conosce bene Zhegrova, di recente l’ha sponsorizzato ai club italiani: «Lo sponsorizzo senza alcun dubbio, è giovane, ha qualità straordinarie, le ho viste soltanto in Dybala...». Interessa per la prossima stagione, si cercano attaccanti esterni. Zhegrova sa che presto partirà: «Sarebbe un onore per me giocare in club come Barcellona e Milan. Ma ho altre offerte, sono in trattativa. Sceglierò l’opzione migliore per me». Era stato individuato Bobby Adekanye del Liverpool, gioca nella squadra riserve. È in scadenza, è stato al centro di un giallo. La Lazio ha smentito di aver intavolato trattative, l’interesse è reale. Adekanye non ha ancora scelto il suo futuro, il pressing potrebbe ricominciare nei prossimi mesi.

GLI ALTRI - Sul taccuino di Tare sono appuntati vari nomi di baby talenti. Baby sì, ma già costosi e quotati. Occhio ad Elmas, classe 1999, mezzala, trequartista. Ha 19 anni, è macedone, gioca da titolare nel Fenerbahçe, ha esordito in Europa League (5 presenze). Gli osservatori biancocelesti a dicembre hanno assistito al match Aldosivi-San Lorenzo. L’osservato speciale era Adolfo Gaich, attaccante argentino classe ‘99 del San Lorenzo. È un centravanti alto 1,90, gioca da punta nel 3-1-4-2. È rimbalzato più volte il profilo di Yunus Akgün, ala destra del Galatasaray, anni 18, è classe 2000. È in scadenza nel 2020, ha esordito in Champions. Alla Lazio è stato proposto Pedro De La Vega, attaccante esterno del Lanus. È argentino con passaporto spagnolo, ha 17 anni. È un’ala sinistra, compirà 18 anni a febbraio. L’obiettivo dell’estate scorsa era Gustavo Cipriano de Azevedo, difensore centrale, è ancora in età Primavera, gioca nel Santos under 17, compirà 18 anni il 26 febbraio. È brasiliano, ha passaporto portoghese, è comunitario. I suoi manager sono disposti a chiudere per giugno. Tare, ogni anno, cerca di rintracciare giovani di talento, promuove investimenti tecnici che possano rivelarsi anche economici. Ha puntato su Luiz Felipe due anni fa, ne ha costruito il percorso.