Arsenal, ufficiale il prestito Denis Suarez dal Barcellona

ROMA - Denis Suarez è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Arsenal. Dopo un lungo tira e molla nel mercato di gennaio, il centrocampista spagnolo arriva in prestito ai Gunners dal Barcellona fino al termine della stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso sito ufficiale del club londinese, che gli ha dato il benvenuto con un video di presentazione. All’Arsenal, Suarez ritroverà Unai Emery, allenatore con cui ha già lavorato nella stagione 2014-15 quando militava nel Siviglia.

EMERY SU SUAREZ - Queste le parole di Emery sul nuovo acquisto dei Gunners: “Siamo molto felici che Denis Suarez si unisca a noi. È un giocatore che conosciamo bene e ho lavorato con lui a Siviglia. Ci offre qualità e opzioni in diverse posizioni di attacco, quindi sarà in grado di aiutare la squadra”.

SOGNANDO INIESTA – Prime parole da calciatore dell'Arsenal per Denis Suarez che svela il suo modello calcistico : “Messi è il miglior giocatore del mondo, ma quello che guardo di più è Andres Iniesta. È sempre stato il mio idolo, sin da quando ero bambino. Oltre al fatto che gioca in una posizione simile alla mia, ho anche potuto passare due anni con lui e ho imparato molto. È sempre stato un grande complimento essere paragonato ad Andres".

Calciomercato, gli acquisti più costosi di gennaio



Non mancano gli apprezzamenti per Emery, che Denis ritrova dopo l’esperienza a Siviglia di quattro stagioni fa: “Ho un ottimo rapporto con Unai Emery. Penso che sia un allenatore molto esigente e uno dei migliori al mondo in questo momento. Il Siviglia è stato il mio primo anno da giocatore nella massima divisione. Sono migliorato molto come calciatore grazie a lui. La cosa più importante è che dedica molto tempo al suo lavoro. Passa molte ore e giorni interni a guardare video di altre squadre e della sua stessa squadra. È un “malato” di calcio”.