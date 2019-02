Paratici: «Icardi? Solo un sondaggio. Dybala e Allegri sono il futuro della Juve»

TORINO - Dopo l’intervento di ieri sera a Tiki-Taka di Beppe Marotta durante l’intervista di Pierluigi Pardo a Wanda Nara, si torna a parlare stamane del caso Icardi che, ieri, nella sfida contro la Sampdoria era regolarmente in tribuna a seguire la partita dei compagni insieme alla moglie e agente Wanda Nara. Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ai microfoni di Radio anch'io Sport su Rai Radio 1 è tornato sulle voci che accostavano il bomber argentino ai bianconeri. "Icardi? Non era un'azione di disturbo e non ci sono stati contatti ultimamente. L'azione era informativa sulla possibilità e volontà che Icardi potesse cambiare squadra e la Juve fosse di suo gradimento. E ci tengo a dire che nell'ultimo periodo non c'è stato alcun contatto tra la Juventus e la signora Nara”. Alla domanda se potesse vestire il bianconero la prossima stagione risponde: “Siamo a febbraio, è un giocatore dell'Inter e noi abbiamo un finale di stagione importante da disputare. Sono domande che saranno di attualità o meno a fine giugno".

QUANTI TALENTI SULLA LISTA DELLA SPESA – Sono tanti i giovani talenti sulla lista degli uomini mercato della Juventus. A cominciare dalla stellina giallorossa Nicolò Zaniolo, senza dimenticare il gradimento della società anche per Federico Chiesa, che con la Fiorentina sta facendo grandi cose, Barella e Tonali: "La soddisfazione è che siano giocatori italiani accostati alla Juventus, è un bel segnale per il nostro movimento. Sono giovani – continua Paratici - oggettivamente bravi, non ci vuole una grande competenza per capirlo, sono sulla bocca di tutti e non piacciono solo alla Juventus. In questo momento non ce n'è uno più vicino a noi, li stiamo guardando come altri club, non solo italiani".

GUARDANDO IN CASA - Paratici ha anche parlato di Paulo Dybala, sul quale è stato chiaro: "Ha giocato praticamente quasi sempre, però è della Juve e nonostante abbia 25 anni ha già dimostrato tanto. Deve continuare a migliorare per essere la bandiera della Juve, e sono sicuro che lo diventerà per le sue doti tecniche e morali". Sul futuro tecnico Massimiliano Allegri spiega : "I progetti sono più importanti dei trionfi e delle sconfitte, Max fa parte di questo progetto e quindi sono convintissimo che, al di là di un risultato positivo o negativo in una Champions, rimarrà a lavorare con noi per cercare di fare sempre un passettino in avanti".

GLI ALTRI OBIETTIVI DI MERCATO - La Juve, ogni estate, ha regalato ai propri tifosi un acquisto super, non ultimo l’ingaggio del cinque volte pallone d’oro Cristiano Ronaldo. Per la prossima finestra di mercato sono Mbappè e Salah i nomi più caldi. A riguardo Paratici dice: "In questo momento è fantamercato e basta perchè siamo a febbraio, quello che succederà in estate non si sa. Il grande colpo però la Juve l'ha già fatto ed è Ramsey. Militao? I giocatori che giocano in Champions sono facilmente seguibili, poi da qui a dire che ci interessano ce ne passa".

ALLEGRI - Poi, su Allegri e progetto futuro: "Allegri? I progetti son più importanti delle vittorie e delle sconfitte, lo abbiamo dimostrato da nove anni. Max fa parte di questo progetto, sono convintissimo che aldilà del risultato in Champions rimarrà ancora con noi. Noi cerchiamo sempre di migliorarci, poi dove arriveremo non lo so ma ogni anno proviamo a fare un passettino avanti cercando di costruire la miglior squadra possibile e migliorare come club".