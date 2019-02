Calciomercato Padova, ufficiale: preso lo svincolato Andrea Cocco

PADOVA - Andrea Cocco, svincolato dopo l'esperienza al Pescara (8 presenze e 2 gol in Serie B in questa stagione con gli abruzzesi) firma fino a giugno prossimo con il Padova fanalino di coda, con l'obiettivo di conquistare la salvezza grazie anche alle sue reti. Questo il comunicato del club veneto: "Il Calcio Padova informa che nel pomeriggio di oggi è stato perfezionato l’accordo che legherà il giocatore Andrea Cocco alla Società Biancoscudata. L’attaccante, classe 1986, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019, con opzione di rinnovo per la stagione 2019/2020".

