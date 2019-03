«Paulo Sousa venerdì firmerà per il Bordeaux»

ROMA - Il futuro di Di Francesco alla Roma dipende dalla partita di Champions League di questa sera contro il Porto, qualora dovesse fallire l'approdo ai quarti di finale sprecando il vantaggio ottenuto nella gara di andata (2-1) rischierebbe seriamente la panchina. Tra i possibili sostituti era uscito il nome di Paulo Sousa, ex tecnico della Fiorentina, libero di firmare con qualsiasi club. Nella giornata di ieri, però, le parole del presidente del Bordeaux, Joe Da Grosa, l'hanno avvicinato sensibilmente alla Francia e allontanato da Roma. Ora l'Equipe pare scacciare ogni tipo di dubbio: Sousa sarà il prossimo allenatore del Bordeaux, è atteso venerdì a Gironda per firmare un contratto fino al giugno 2022 e raccogliere la successione di Ricardo, esonerato il 26 febbraio scorso. L'ombra di Paulo Sousa su DiFra non si fa più così ingombrante.

