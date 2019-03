La mamma di Rabiot: «Mio figlio è prigioniero al Psg»

PARIGI - "Mio figlio è un prigioniero al Psg, un ostaggio, ha solo chiesto di adempiere al suo contratto e di rispettare se stesso. E' punito per non essere andato in Qatar quando sua nonna è morta e suo padre stava morendo". Lo ha dichiarato la mamma di Rabiot, Veronique, in un'intervista all'Equipe. "Il Psg sanziona i giocatori che arrivano con sei minuti di ritardo mentre altri (il riferimento è a Neymar, ndr), infortunati, hanno il permesso di viaggiare per il mondo e andare al carnevale", ha detto. Rabiot ha il contratto in scadenza con la formazione francese. (in collaborazione con Italpress)

CORSA A RABIOT, C'E' IL LIVERPOOL